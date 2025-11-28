Организатора рехаба для подростков в Подмосковье задержали

Ранее в базе данных МВД РФ появилась информация, что Анна Хоботова, глава реабилитационного центра в Подмосковье, где истязали детей, объявлена в розыск в РФ.
«В рамках расследования уголовного дела о совершении ряда преступлений в реабилитационном центре для подростков в Истринском муниципальном округе, задержана организатор учреждения. С подозреваемой работают следователи. К настоящему времени допрошены подростки, пребывавшие в центре, и их родители, а также работники учреждения. Проведены осмотры и выемки», — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об Анне Хоботовой.
В подмосковном главке СК РФ ранее рассказали о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних.
Следствием установлено, что с августа по ноябрь в Дедовске был организован реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка, которые проходили лечение от разного рода зависимостей. Также было установлено, что с законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам.
В результате 23 ноября в реанимацию был доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами от связывания на руках и ногах.
Сейчас обвинение предъявлено администратору центра, а также одному из постояльцев — 18-летней девушке, участвовавшей в избиении и истязании подростков, обвиняемые арестованы, а розыск организаторов центра продолжается, подчеркивало следствие.