Орет на полдома. Эксперты посоветовали, как спастись от шумных соседей

Граждане, потише!
«Послал Бог соседей!» — есть такая присказка. Нередко бывает, что не везет с жильцами за стенкой. Кто-то очень сильно любит музыку и хочет поделиться своей страстью с окружающими. Другие же скандалят так, что слышно всем вокруг.
«Я живу в старом доме, который построили в 1970-х. Слышимость, просто атас! Иногда отчетливо слышу, как бабуся этажом выше смотрит новости. Иногда даже слова диктора разборчивы. В целом соседи тихие, но один дед устраивает сцены. Порой напивается и начинает звонить по телефону бывшей жене. Ругань на полдома стоит», — поделился с aif.ru своей болью москвич Виталий.
Наш собеседник добавил, что к шумному соседу регулярно вызывают полицию. Однако стражи закона кардинально изменить ситуацию не могут. Спустя пару недель «концерты» продолжаются.
Ещё одна жертва шумных соседей — жительница Московской области Елена — рассказала, что живёт в новом ЖК. Там тоже весьма тонкие перекрытия, соседей скандалистов нет, но есть другая проблема. Летом одни жильцы открывают окно нараспашку, и одна женщина поздними вечерами говорит по телефону так громко, что слышно половине дома.
«Пожаловаться на такое можно только в полицию, так как именно они составляют административные протоколы. В Москве ещё это может сделать Мосжилинспекция. Для этого недовольному жильцу нужно вызвать специалиста, который в определённые моменты замерит уровень шума. Если он будет выше нормы, инспектор может обратиться в полицию», — объяснил процедуру борьбы с шумными соседями адвокат Вадим Багатурия.
Он отметил, что жаловаться в полицию имеет смысл, когда вы точно знаете, кто шумит.
Если проблемы в звукоизоляции
Напомним, что с 23:00 до 7:00 нельзя нарушать покой людей. Aif.ru попросил члена совета МРО «Деловая Россия», генерального директора экспертной компании Антона Князева прокомментировать ситуацию.
«Иногда мы имеем дело с плохой звукоизоляцией в доме. Для установления факта нарушения требований к звукоизоляции можно обратиться в специализированную организацию или к эксперту для проведения соответствующей экспертизы. Если будут выявлены нарушения со стороны застройщика, то претензии к нему могут быть предъявлены в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сказал Князев.
Что касается самостоятельного улучшения качества звукоизоляции, то делать ее лучше сразу после покупки квартиры, в идеале на этапе черновой отделки после прокладки коммуникаций. Можно изолировать квартиру и с чистовой отделкой, но это будет дольше и дороже.
«Звукоизоляционные системы делятся на разные линейки, от бюджетных до премиальных. Основное отличие заключается в наличии или отсутствии каркаса. Бескаркасная система дешевле, она монтируется непосредственно на стену, а каркасная система дороже и крепится к стене на специальные профили. Премиальные звукоизоляционные системы для каркасной системы могут стоить от 10−15 тыс. руб. за кв. м площади стены», — уточнил Князев.