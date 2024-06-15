Орет на полдома. Эксперты посоветовали, как спастись от шумных соседей

«Пожаловаться на такое можно только в полицию, так как именно они составляют административные протоколы. В Москве ещё это может сделать Мосжилинспекция. Для этого недовольному жильцу нужно вызвать специалиста, который в определённые моменты замерит уровень шума. Если он будет выше нормы, инспектор может обратиться в полицию», — объяснил процедуру борьбы с шумными соседями адвокат Вадим Багатурия.