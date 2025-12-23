Орешкин высказался о переносе столицы из Москвы в Сибирь

У чиновника спросили о переносе столицы в Сибирь для комплексного подъема региона. «Нужно создавать в первую очередь центры экономической активности и центры, привлекательные с точки зрения условий для жизни и развития новых рабочих мест», ― ответил он.
По мнению Орешкина, экономическая активность Сибири сможет развиваться самостоятельно, если развивать инфраструктуру региона. Эксперт отметил, что для изменения экономической ситуации в регионе важно улучшить качество жизни граждан, создать экономическую активность и увеличить инвестиции.