Орбитальный аппарат зафиксировал сияние зеленого цвета над Марсом

Орбитальный аппарат Европейского космического агентства и Роскосмоса Trace Gas Orbiter (TGO) впервые зафиксировал на Марсе ночное свечение в видимом спектре. То есть люди могут видеть его невооруженным глазом. Международная команда ученых наблюдала через камеры TGO, как атмосфера Красной планеты светится зеленым. По их словам, это сияние настолько яркое, что может осветить темной ночью дорогу для марсоходов или будущих астронавтов, прибывших на Марс. Исследование явления опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Путешествия кислорода

Подобные свечения бывают и на Земле, поясняют специалисты. Однако это не полярные (северные) сияния, хотя могут выглядеть похоже. Эффект называется дневным или ночным воздушным свечением, в зависимости от времени появления. И происходит по другим причинам: если полярные сияния — результат столкновения заряженных частиц от Солнца с магнитным полем Земли, то воздушное — объединения двух атомов кислорода для образования молекулы кислорода.

Астрофизики предполагали еще 40 лет назад, что такие ночные свечения могут возникать и на Марсе. Но до сих пор ни разу не наблюдали их в видимом спектре. Около десяти лет назад другой орбитальный аппарат обнаружил это явление в инфракрасном спектре. А три года назад удалось увидеть его, но при дневном свете. И только сейчас с помощью оборудования TGO феномен впервые наблюдали ночью.

Ученые из Лаборатории физики атмосферы Льежского университета (Бельгия) объяснили, что атомы кислорода «путешествуют». Они образуются на дневной стороне Марса, когда солнечный свет заставляет их расщепляться. А затем мигрируют на ночную сторону, где становятся недоступны для Солнца, поэтому они снова объединяются и начинают излучать свет на высотах примерно 40−60 километров в марсианской атмосфере.

«Интенсивность ночного свечения в полярных регионах Марса такова, что простые и относительно недорогие приборы на его орбите могут составлять карту и отслеживать атмосферные потоки. Эти новые наблюдения интересны для будущих путешествий на Красную планету», — объясняет планетолог из Льежского университета Жан-Клод Жерар.

«Излучение достаточно интенсивно, чтобы его могли наблюдать будущие астронавты в полярную ночь на орбите или с марсианской поверхности».

Команда сообщила, что в рамках миссии Trace Gas Orbiter продолжат изучение ночного свечения Марса. Оно поможет получить более подробное представление о процессах в марсианской атмосфере. В частности, изучить состав и динамику слоев на высоте 40−80 километров — там, где для спутников измерения уже недоступны.

Информация о плотности атмосферы, понимание ее свойств важны в проектировании будущих космических аппаратов, которые должны будут высадиться на поверхность. А также для разработки орбитальных спутников и парашютов для спуска полезных грузов на Марс.