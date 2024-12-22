Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбита МКС поднялась на 2,3 километра перед стартом «Союз МС-27»

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Грузовой корабль «Прогресс МС-28» поднял орбиту Международной космической станции (МКС) на 2,3 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля «Союз МС-27», сообщили в «Роскосмосе».

Источник: Reuters

«Сегодня в 04.10 мск включились двигатели “Прогресса МС-28”, проработали 811,3 секунды, выдав импульс величиной 1,3 метров в секунду. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,3 километра и составила 416,43 километров над поверхностью Земли», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Отмечается, что МКС готовят к старту «Союза МС-27» и посадке «Союза МС-26».

«Цель проведения коррекции: начало формирования баллистических условий перед посадкой спускаемого аппарата корабля “Союз МС-26” и выведением на орбиту корабля “Союз МС-27”, — добавляется в сообщении.

Старт «Союза МС-27» планируется в марте 2025 года.