Орбита МКС поднялась на 2,3 километра перед стартом «Союз МС-27»

«Сегодня в 04.10 мск включились двигатели “Прогресса МС-28”, проработали 811,3 секунды, выдав импульс величиной 1,3 метров в секунду. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,3 километра и составила 416,43 километров над поверхностью Земли», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.
Отмечается, что МКС готовят к старту «Союза МС-27» и посадке «Союза МС-26».
«Цель проведения коррекции: начало формирования баллистических условий перед посадкой спускаемого аппарата корабля “Союз МС-26” и выведением на орбиту корабля “Союз МС-27”, — добавляется в сообщении.
Старт «Союза МС-27» планируется в марте 2025 года.