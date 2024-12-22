Орбита МКС поднялась на 2,3 километра перед стартом «Союз МС-27»

«Сегодня в 04.10 мск включились двигатели “Прогресса МС-28”, проработали 811,3 секунды, выдав импульс величиной 1,3 метров в секунду. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,3 километра и составила 416,43 километров над поверхностью Земли», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.