Орбан заявил, что за утечкой данных 200 тысяч венгров стоят украинцы

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что за утечкой персональных данных 200 тысяч граждан страны стоит оппозиционная партия «Тиса» и украинцы.
«Прошлой ночью венгерскую общественность потряс громкий скандал. Персональные данные 200 тысяч наших сограждан были опубликованы в интернете без их согласия. На текущий момент мы знаем наверняка, что эти данные были собраны партией “Тиса”. Я вызвал членов правительства, ответственных за вопросы национальной безопасности, и, проанализировав базу данных. мы установили, что в действия с этими данными были вовлечены украинцы», — заявил Орбан в видеообращении, опубликованном представителем правительства Венгрии Золтаном Ковачем.
Как заявил венгерский лидер, правительство также отметило, что раскрытие персональных данных Украине представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности.
«Поэтому я отдал распоряжение о немедленном (начале — ред.) расследования подробностей этого дела», — заключил Орбан.
В понедельник агентство Франс Пресс передало, что, по словам лидера оппозиционной партии Венгрии «Тиса» Петера Мадьяра, против ее сторонников была совершена кибератака, в результате чего из приложения партии украли их личные данные. По данным агентства, Мадьяр бездоказательно обвинил венгерское правительство в утечке личной информации о пользователях.
Ранее Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
Орбан также заявлял, что украинские спецслужбы внедрились в венгерскую общественную жизнь и «залезли к венграм в смартфоны», чтобы привести к власти на парламентских выборах 2026 года поддерживаемую Брюсселем оппозиционную партию «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, которая одобрила бы вступление Украины в Евросоюз. Орбан опубликовал сгенерированную искусственным интеллектом шуточную видеозапись, где Владимир Зеленский представляет смартфон с украинским шпионским приложением, названный по имени венгерской оппозиционной партии «Тиса» тисафоном.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что тогдашний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.