Орбан сделал заявление о Европе после саммита по Газе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после прошедшего в Египте саммита по прекращению войны в секторе Газа сделал заявление о ситуации в Европе. Об этом он написал в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).