Орбан призвал Урсулу фон дер Ляйен покинуть пост главы Еврокомиссии

«Фон дер Ляйен должна уйти. Огромные вызовы, ожесточенные дебаты. Перемены грядут, хотим мы этого или нет», — заявил Орбан. Он добавил, что после инцидента с беспилотниками в Польше глава Еврокомиссии выступила с жесткой провоенной речью, в которой 35 раз упомянула Украину. Она также пригрозила сокращением финансирования тем странам ЕС, которые не поддерживают позицию Брюсселя.