Орбан ответил Туску после слов о войне с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал заявление своего польского коллеги Дональда Туска о том, что Запад фактически находится в состоянии войны с Россией.

Источник: Reuters

Его пост опубликован в соцсети X.

«Уважаемый Дональд Туск, вы можете думать, что находитесь в состоянии войны с Россией, но Венгрия — нет. Европейский Союз — тоже нет. Вы играете в опасную игру с жизнями и безопасностью миллионов европейцев. Это очень плохо!» — написал Орбан.

Ранее Туск призвал лидеров общественного мнения «заставить» все западное трансатлантическое сообщество осознать, что война с Россией — не перспектива, а уже состоявшийся факт. «Это война. Мы не хотели этого, иногда это странно, война нового типа, но это все равно война», — сказал политик.