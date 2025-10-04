Орбан отказался от любого вида союза с Украиной

«У нас есть право не хотеть быть в союзе с Украиной и заявить, что ЕС не будет расширяться в сторону Киева», — передает слова Орбана издание Hetek. Он добавил, что, несмотря на то, что около 24 стран-членов ЕС поддерживают эту идею, Венгрия как полноправный член союза обладает правом не желать членства Украины в этой организации. Орбан подчеркнул, что венгры не хотят быть в одном союзе с украинцами ни в военном формате НАТО, ни в экономическом формате ЕС.