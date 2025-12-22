Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан отказался оплачивать золотые ванные украинских олигархов

Орбан: Деньги венгров должны оставаться в их стране, а не у украинских олигархов.

Источник: Reuters

Деньги венгров должны оставаться в их стране, а не поступать в кошельки украинских олигархов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире своего YouTube-канала.

«Место денег венгров скорее на территории венгерской равнины, на четырехполосной трассе, чем под обстрелом на Донбассе или в позолоченной ванной украинских олигархов», — подчеркнул политик.

С таким заявлением Орбан выступил на открытии автомагистрали М4 в Венгрии.

В ноябре во время обыска у украинского бизнесмена Тимура Миндича, называемого «кошельком» президента Владимира Зеленского, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) обнаружили золотой унитаз.