Орбан обвинил Туска в разжигании конфликта в Европе и превращении Польши в вассала

Напомним, эта перепалка началась, когда Дональд Туск заявил, что Виктор Орбан, проявляя склонность к Москве, намерен использовать российский опыт для трансформации своей страны. Он отметил, что в последнее время Орбан очаровался Россией и полагает, что наиболее эффективным будет создание некой «авторитарной системы», смоделированной по примеру РФ.