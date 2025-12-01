Орбан обсуждал с Путиным и Трампом подготовку к саммиту, сообщил Сийярто

БУДАПЕШТ, 1 дек — РИА Новости. На переговорах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом шла речь о том, что подготовка саммита РФ-США в Будапеште продолжается и он состоится, когда будут созданы условия, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«И американский, и российский президенты дали понять премьер-министру, что подготовка ведётся, и, как только сложится ситуация, позволяющая завершить подобный саммит соглашением, они приедут в Будапешт», — сказал Сийярто, выступая на слушаниях комиссии по иностранным делам в парламенте Венгрии.
Министр подчеркнул, что европейским политикам следовало бы поддержать процесс урегулирования конфликта на Украине, но вместо этого они «сделают всё возможное, чтобы помешать этому, так же, как они подрывали все мирные усилия до сих пор».
Встреча Путина с Орбаном состоялась 28 ноября. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. Венгерский премьер назвал их успешными. Визит Орбана в Белый дом состоялся 8 ноября.
Ранее Орбан заявил, что ближайшие две-три недели будут решающими, после реакций на план США по Украине из 28 пунктов станет ясно, приближается ли саммит РФ-США в Будапеште. Сийярто ранее высказывал мнение, что в интересах Киева принять американский план по урегулированию на Украине, потому что Россия постоянно продвигается вперед, а Украину ждет тяжелая зима.