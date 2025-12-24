Орбан не исключил начало войны в Европе в следующем году

2025 год может стать последним мирным годом в Европе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.
«Да, этого нельзя исключать», — сказал он.
По словам главы венгерского правительства, после окончания Второй мировой войны в Европе существовал страх нового военного конфликта, который может перерасти в ядерный.
Он отметил, что причиной этому является политический, экономический и социальный упадок Западной Европы, который начался в середине 2000-х годов. Он отметил, что конфликт на Украине является лишь следствием этого процесса.
Ранее Орбан заявил, что в Западной Европе меняется отношение к конфликту на Украине. Он также уточнил, что именно люди, а не политические элиты, смогут остановить процесс вовлечения Европы в полномасштабную войну.