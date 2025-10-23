Конфликт на Украине мог бы давно завершиться, если бы процессу его урегулирования не мешал Евросоюз. Такое заявления в ходе выступления перед участниками «марша мира» сделал премьер Венгрии Виктор Орбан.
«Если бы Брюссель не препятствовал миротворческой миссии американского президента, конфликт бы уже закончился», — считает Орбан.
Глава венгерского правительства выразил уверенность, что если бы президентом США был Дональд Трамп, боевые действия на Украине не начались. По его словам, если бы Европейский союз не воспрепятствовал урегулированию конфликта, на Украине уже был бы мир.
Ранее Орбан подчеркнул, что Венгрия не отправит на убой детей по указке ЕС.