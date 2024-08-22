Опубликованы победители конкурса Black and White Photo Awards

Конкурс проводится с 2022 года. Условия участия простые: участник должен быть старше 18, а фотография, конечно же, должна быть черно-белой. К участию допускаются и цифровые фотографии, и снимки, сделанные на пленку. Основных номинаций в конкурсе пять: Архитектура, Уличное фото, Портрет, Фауна и флора и Пейзаж.