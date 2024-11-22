Опубликованы первые снимки умирающей звезды вне пределов Млечного Пути

Как отмечается, в то время как астрономы сделали около двух десятков увеличенных изображений звезд Млечного Пути, детальное наблюдение небесных тел в далеких галактиках до сих представляло непреодолимую задачу.
«Впервые нам удалось получить увеличенное изображение умирающей звезды в галактике за пределами нашего Млечного Пути. Звезда WOH G64, расположенная на расстоянии 160 тысяч световых лет от нас, была получена благодаря впечатляющей резкости, которую обеспечивает интерферометр “Очень большого телескопа” ESO», — говорится в заявлении.
Новые наблюдения показывают звезду, выбрасывающую газ и пыль, на последних стадиях перед превращением в сверхновую, сообщил астрофизик Онака Кейичи, ведущий автор исследования.
Звезда WOH G64 находится в Большом Магеллановом Облаке, одной из небольших галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути. Астрономы знают об этой звезде уже несколько десятилетий. WOH G64, размеры которой примерно в 2000 раз превышают размеры нашего Солнца, классифицируется как красный сверхгигант.
Чтобы получить желаемое изображение, команде пришлось дождаться разработки одного из инструментов второго поколения «Очень большого телескопа». Сравнив новые результаты с другими предыдущими наблюдениями WOH G64, специалисты обнаружили, что за последнее десятилетие звезда стала тусклее.
На последних стадиях жизни красные сверхгиганты, подобные WOH G64, сбрасывают свои внешние слои газа и пыли, и этот процесс может длиться тысячи лет. «Эта звезда — одна из самых экстремальных в своем роде, и любое резкое изменение может приблизить ее к взрывному концу», — объясняет соавтор исследования Якко ван Лун, директор Килской обсерватории в Великобритании, который наблюдает за WOH G64 с 1990-х годов.
«Очень большой телескоп» (Very Large Telescope) — комплекс из четырех отдельных, а также четырех вспомогательных оптических телескопов, объединенных в одну систему. Установлен в обсерватории на чилийской горе Серро-Параналь на высоте 2635 метров.