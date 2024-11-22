Опубликованы первые снимки умирающей звезды вне пределов Млечного Пути

На последних стадиях жизни красные сверхгиганты, подобные WOH G64, сбрасывают свои внешние слои газа и пыли, и этот процесс может длиться тысячи лет. «Эта звезда — одна из самых экстремальных в своем роде, и любое резкое изменение может приблизить ее к взрывному концу», — объясняет соавтор исследования Якко ван Лун, директор Килской обсерватории в Великобритании, который наблюдает за WOH G64 с 1990-х годов.