Опубликованы первые фотографии обломков батискафа Titan

Кроме того, на слушаниях, начавшихся 16 сентября, продемонстрировали анимационный ролик, в котором продемонстрировали путь подлодки с момента погружения в 9:20 утра 18 июня 2023 года до момента потери с ней связи в 10:47. В комментариях к материалам сказано, что они являются «убедительным доказательством катастрофической утраты».