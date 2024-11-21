Опубликованы новые высококачественные снимки Солнца

Агентство указывает, что снимки собраны из изображений, сделанных 22 марта 2023 года. Каждая «мозаика», утверждает агентство, состоит из 25 изображений, снятых в течение более четырех часов, а диаметр диска Солнца на оригинальных изображениях составляет почти 8 тысяч пикселей. По данным ЕКА, снимки были сделаны на расстоянии менее 74 миллионов километров от Солнца, что составляет около половины дистанции от звезды до Земли — столь близким расположением аппарата к Солнцу также обусловлено количество изображений, из которых состоит каждый снимок. Также благодаря новым технологиям обработки данных в будущем, надеются ученые, процесс подготовки подобных снимков будет идти быстрее — в ЕКА выражают надежду, что зонд сможет предоставлять подобные снимки дважды в год.