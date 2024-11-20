Опубликованы фото королевского пингвина с полностью черным оперением

Таким пингвинам, конечно, намного сложнее выживать: они заметнее и на льду, и в воде, из-за того, что у них нет белого брюшка, сливающегося с окружающей средой. Черные пингвины встречаются настолько редко, что они даже не изучены. Есть птицы, у которых меланизм проявляется частично, но в чистом виде мутация практически уникальна.