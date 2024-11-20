Опубликованы фото королевского пингвина с полностью черным оперением

Редчайшего королевского пингвина бельгийский фотограф Ив Адамс заметил в южной части Атлантического океана, на острове Южная Георгия в заливе Сент-Эндрюс. У этой птицы нет ни одного белого или желтого пятна — ни на брюшке, ни на голове. Представьте себе: пингвин черный, как смоль.
По словам фотографа, он спешил сделать снимки, потому что боялся, что пингвина заклюют или затопчут его же сородичи.
«Эта генетическая цветовая мутация называется меланизм, — рассказал Ив Адамс. — Она встречается крайне редко — один раз на сотни тысяч. Из-за избытка меланина перья пингвина стали полностью черными. Я слышал о таких птицах, но даже не мечтал хоть раз их увидеть».
Таким пингвинам, конечно, намного сложнее выживать: они заметнее и на льду, и в воде, из-за того, что у них нет белого брюшка, сливающегося с окружающей средой. Черные пингвины встречаются настолько редко, что они даже не изучены. Есть птицы, у которых меланизм проявляется частично, но в чистом виде мутация практически уникальна.
По словам фотографа, максимально черным пингвин выглядел издалека, но когда он подошел поближе, оказалось, что некоторые пятна на шее и животе отливают металлической зеленью. И каково было его удивление Ива Адамса, когда он понял, что другие птицы принимают пингвина без малейших сомнений!
«Он такого же размера, как и другие пингвины, и, кроме цвета, ничем от них не отличается», — говорит фотограф.
Это не первая уникальная фотография Адамса. Несколько лет назад, там же, в Южной Георгии, ему удалось сфотографировать ярко-желтого пингвина — единственного среди 120 тысяч своих сородичей. Фотограф утверждал, что почти тропическое оперение пингвина вызвано лейкизмом — мутацией, которая препятствует выработке меланина в перьях, из-за чего у животного появляется белая, бледная или пятнистая окраска.