Опубликованы 9 самых ярких цитат Сванидзе о российской истории и СССР

«Мы и правда наследники Чингизидов, но не только мы. У них полно наследников: вся Средняя Азия, нынешняя Центральная Азия, Китай, не говоря уже о самой Монголии. Само по себе это заявление ничего не значит. Многие могут сказать о себе то же самое. Конечно, это все ненаучно. Тем более что сами татары считают себя потомками волжских булгар. А те, в свою очередь, к потомкам Чингисхана никакого отношения не имеют. Но там все перемешалось потом».