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Опубликовано видео спасения собаки из трубы на Гребном канале

Из заточения собаку спас Александр Плеснев, который залез внутрь трубы с одной стороны и толкал малыша к выходу.

Спасатели МЧС вытащили из трубы на Гребном канале в Нижнем Новгороде собаку по кличке Сынок. Видео с места события поделилась пресс-служба ведомства.

Напомним, пушистик забрался на высоту около 10 метров, где спрятался от громких фейерверков в начале января. Его пытались выманить оттуда мясом и костями, но всё безуспешно. В итоге питомец провел без воды и еды больше недели.

Из заточения собаку спас Александр Плеснев, который залез внутрь трубы с одной стороны и толкал малыша к выходу.

Сейчас в трубе закрыли опасные отверстия, чтобы животные больше не могли попасть в заточение в трубе.