Опубликовано видео спасения собаки из трубы на Гребном канале

Спасатели МЧС вытащили из трубы на Гребном канале в Нижнем Новгороде собаку по кличке Сынок. Видео с места события поделилась пресс-служба ведомства.
Напомним, пушистик забрался на высоту около 10 метров, где спрятался от громких фейерверков в начале января. Его пытались выманить оттуда мясом и костями, но всё безуспешно. В итоге питомец провел без воды и еды больше недели.
Из заточения собаку спас Александр Плеснев, который залез внутрь трубы с одной стороны и толкал малыша к выходу.
Сейчас в трубе закрыли опасные отверстия, чтобы животные больше не могли попасть в заточение в трубе.