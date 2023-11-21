Опубликовано видео с самой черной рыбой в мире — удильщиком-мечтателем

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259650&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ученые из Исследовательского института аквариума залива Монтерей (MBARI) впервые сняли на камеру сверхвысокой четкости редкую рыбу — удильщика-мечтателя. Случайная встреча с ней произошла во время недавнего погружения глубоководного управляемого аппарата, который должен был изучать крошечных феодарий.

Океанологи рассказали, что удильщики-мечтатели вообще крайне редко попадают в поле зрения. За 36 лет глубоководных исследований аппараты отсняли более 28 тысяч часов видео. Но эту рыбу встречали всего девять раз. На этот раз удильщика с самой черной в мире кожей, которую называют «плащом-невидимкой», так как она поглощает весь свет, обнаружили на глубине 781 метр в каньоне Монтерей.

Что известно об этом удильщике и почему он «мечтатель»?

Эти небольшие хищные рыбы приспособились к жизни на экстремальных глубинах, где особенно трудно найти пищу и партнеров. Температура в «доме» этих рыбок чуть выше нуля, солнечный свет не достает от поверхности через толщу воды, которая к тому же создает колоссальное давление.

Как у других удильщиков, у представителей семейства oneirodidae есть отличительная черта — их спинной плавник нависает прямо над пастью в виде «удочки» и оканчивается биолюминесцентной приманкой. На нее, как на светящий в темноте фонарик, приходит добыча (в основном мелкие ракообразные), которую удильщик тут же хватает широкой зубастой пастью.

По словам океанологов, когда они впервые заметили этого «мечтателя», он как раз выуживал добычу, приманка была вытянута. Однако как только аппарат приблизился, рыба спрятала свою «удочку».

«Мечтатели устраивают засады, тайно подстерегая свою добычу»

«Вместо того чтобы активно охотиться за пищей, они позволяют ей добраться до них, что является одной из причин, по которой мы видим их так редко», — объясняет старший научный сотрудник MBARI Брюс Робисон.

На дистанционной съемке удалось определить, что это особь размером примерно с грейпфрут. Как и у большинства глубоководных рыб, у этого вида самки намного крупнее самцов: они могут вырастать до 37 сантиметров, тогда как самцы — всего до 16,5 сантиметра.

Впервые эти рыбы были описаны в конце XIX века, тогда же они получили название «мечтатели». Ихтиологам того времени они казались «слишком фантастическими, чтобы быть реальными», напоминая скорее что-то из сновидений (dream — в английском и сон, и мечта).

Еще более экзотичными мечтателей делает ультрачерная кожа, которая помогает им оставаться незамеченными — она поглощает свет от «фонарика», и добыча не видит рыбу, поджидающую ее прямо за приманкой.

«В среде обитания, где даже один фотон может выдать вас вечно голодным хищникам и потенциальной добыче, сверхчерная кожа гарантирует, что любой падающий на вас свет полностью поглощается и не дает определить ваше местоположение в чернильно-черном, широко открытом пространстве глубокого открытого океана».