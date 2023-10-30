Опубликовано фото найденной в пятницу, 13-го черной рыбы с «удочкой»

В пятницу, 13 октября, спасатель нашел на пляже Моро к югу от Лос-Анджелеса черную, как смоль, рыбу самого зловещего вида. Из головы этого монстра вырастал странный «стебель» с щупальцами, а рот был полон острых зубов.

Специалисты определили, что это не кто иной, как самка тихоокеанского удильщика (Himantolophus sagamius), обитающего в Тихом океане на глубинах от 600 до тысячи метров.

Этих хищных рыб еще называют футбольными рыбами из-за шарообразной формы их покрытого колючками тела, напоминающей футбольный мяч. «Удочкой» с биолюминесцентными наконечниками, светящимися в темноте, обладают только самки. Они используют это приспособление для привлечения добычи. У футбольных рыб прозрачные зубы, напоминающие осколки стекла, а огромная пасть способна захватить и проглотить добычу размером с их собственное тело.

Что удивительно, это уже второй за последнее время случай, когда самку тихоокеанского удильщика выбрасывает на калифорнийское побережье. В предыдущий раз это произошло в мае 2021 года. Почему это происходит, и как телам рыб удается остаться неповрежденными, когда они с огромной глубины всплывают до поверхности воды, пока не ясно.