Опубликована запись стука с затонувшего батискафа Titan

19 июня в Атлантическом океане пропал туристический батискаф, на котором туристы погружались к обломкам «Титаника». Береговая охрана США в Бостоне подтвердила проведение поисково-спасательной операции у берегов острова Ньюфаундленд. По данным Guardian, в батискафе находились пять человек. Журналист CBS, бывавший в такой экспедиции, говорил, что «детали субмарины кажутся импровизированными», включая игровой контроллер, который использовался для управления аппаратом.