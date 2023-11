Опубликована последняя песня The Beatles

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Последняя песня английской рок-группы The Beatles официально опубликована. Композиция Now and Then, доведение до идеального состояния которой заняло 45 лет, стала финальной в истории коллектива, последним произведением, над которым так или иначе работали все участники «ливерпульской четверки» — Джон Леннон (1940−1980), Джордж Харрисон (1943−2001), Пол Маккартни и Ринго Старр.