Опубликован список лучших отелей мира — 2025

- Akelarre (Испания)
- Badrutt's Palace (Швейцария)
- Beaverbrook (Британия)
- Castelfalfi (Италия)
- Claridge's (Британия)
- Coworth Park (Британия)
- Forestis (Италия)
- Four Seasons Astir Palace (Греция)
- The Inn on Biltmore Estate (США)
- Grand Hotel Excelsior Vittoria (Италия)
- Hermitage Bay (Антигуа и Барбуда)
- Grand Hotel Son Net (Испания)
- Kona Village, a Rosewood Resort (Гавайи)
- Coral Sands (Багамы)
- Inkaterra La Casona (Перу)
- Buahan, a Banyan Tree Escape (Бали)
- Naviva, A Four Seasons Resort (Мексика)
- Samode Palace (Индия)
- Kinondu Kwetu (Кения)
- Huka Lodge (Новая Зеландия)
Akelarre
Пятизвездочный отель расположен на склонах горы Монте-Игуэльдо в городе Сан-Себастьян, у самого подножия Бискайского залива. На его территории находится Akelarre — один из самых известных ресторанов Испании, которым руководит шеф-повар Педро Субиханы. Заведение было удостоено трех звезд Michelin задолго до открытия отеля, состоявшегося в 2017 году.
В отеле 22 номера, встроенных в склон холма, все они оснащены панорамными террасами. Интерьеры выполнены в минималистичном стиле и подчёркивают природный характер региона.
Также для гостей открыт ресторан Espazio Oteiza и оздоровительная зона площадью около 800 квадратных метров.
Badrutt's Palace
Пятизвёздочный отель расположен в Санкт-Морице и работает на протяжении 130 лет. По версии журнала Condé Nast Traveller, он считается «лучшим местом» в городе, отличающимся внимательным сервисом, яркой публикой и впечатляющим гостиничным лобби.
Историческое здание, новое крыло и ресторан Chesa Veglia соединены между собой подземным переходом.
В тёплое время года, когда загрузка отеля обычно ниже, на территории сада функционируют корт для падела и теннисный корт. Гостям также доступны маршруты для пеших прогулок, водные прогулки и зоны для отдыха на солнце.
Beaverbrook
Роскошное загородное поместье и отель, основанные в 1866 году, расположены в графстве Суррей. Здесь сочетаются историческая архитектура и современные удобства. Для гостей работает спа-центр с витражным потолком, а также признанный японский ресторан. В летний период на территории отеля организуются обеды под горячими воздушными шарами, ставшие популярными в социальных сетях.
Castelfalfi
Роскошный курорт, удобно расположенный между Пизой, Флоренцией и Сиеной, что делает его удобной базой для путешествий по Тоскане. Расположен на территории исторического экологического поместья и сочетает средневековую архитектуру с современными удобствами.
Claridge's
Отель расположен в престижном районе Мейфэр в Лондоне. Известен своей историей как место пребывания представителей королевских семей и знаменитостей. На территории есть рестораны высокой кухни, проходят легендарные чаепития в The Foyer, а также работают фирменные бары и спа мирового класса.
Coworth Park
Пятизвёздочный загородный отель расположен в особняке XVIII века рядом с Виндзором, менее чем в 20 минутах от одного из терминалов аэропорта Хитроу. Он занимает просторную территорию парка в Беркшире и сочетает георгианский стиль с современными удобствами. Для гостей работает ресторан Woven by Adam Smith, отмеченный звездой Michelin.
Forestis
Роскошный велнес-отель в Южном Тироле, Италия, расположенный на месте санатория начала XX века. Отель предлагает панорамные виды на Доломитовые Альпы, архитектуру с элементами биофилии, программы кельтского велнеса и фирменную «лесную кухню». После прогулок или катания на лыжах в горах Плозе гости могут отдохнуть в амфитеатр-ресторане, наслаждаясь дегустационным меню на фоне заката.
Four Seasons Astir Palace
Отель относится к категории роскошных пляжных курортов. Он расположен на частном полуострове Афинской Ривьеры. Отель находится в 30 минутах от центра Афин. Гостям доступны частные пляжи, бассейны, спа и несколько ресторанов, включая отмеченный звездой Michelin Pelagos и Matsuhisa от Nobu.
The Inn on Biltmore Estate
Отель расположен на территории поместья площадью 8 000 акров и с панорамным видом на горы Блю-Ридж. Отличается величественной архитектурой и монументальным дизайном.
На территории находится Biltmore, крупнейший частный дом в США, построенный в стиле шато для Джорджа Вашингтона Вандербильта II в 1889—1895 годах.
Журнал Condé Nast Traveller описывает отель как «грандиозный 250-комнатный памятник эпохе Золотого века».
Grand Hotel Excelsior Vittoria
Отель расположен на утёсе с видом на Неаполитанский залив и Везувий. Он предлагает элегантные интерьеры, высокий уровень обслуживания и сад с бассейном и спа. Управляемый одной семьёй с 1834 года, отель сочетает историческую роскошь с современными удобствами. Он является популярной базой для изучения Амальфийского побережья и предлагает доступ к ресторанам со звездами Michelin и спокойной атмосфере вдали от городского шума.
Hermitage Bay
Этот эксклюзивный люксовый бутик-курорт с системой «всё включено» расположен в уединённой бухте и насчитывает всего 30 коттеджей-сьютов. Для гостей доступны частные мини-бассейны, органическая кухня и спа-салон с садом.
Grand Hotel Son Net
Люксовый бутик-отель расположен в 20 минутах от Пальмы-де-Майорки, в горах Трамунтана. Он создан на базе восстановленного поместья XVII века и предлагает панорамный вид на долину Пуйпуньент.
Здание построено в 1672 году и является примером архитектуры Балеарских островов: терракотовый фасад, двор XVII века, сады и частная часовня.
В отеле 31 уникальный номер, 30-метровый бассейн, двухэтажный спа и рестораны, использующие продукты с виноградников и садов поместья.
Kona Village, a Rosewood Resort
Отель расположен на побережье Коны на Гавайях и сочетает современную элегантность с традиционным полинезийским дизайном. На территории размещены бунгало с соломенными крышами (halés) на вулканическом ландшафте.
Гостям предлагается кухня Тихоокеанского региона, от лёгких закусок у бассейна до вечерних ужинов, включая известный бар Shipwreck Bar.
Курорт построен с акцентом на экологическую устойчивость: минимальное потребление питьевой воды, использование солнечной энергии и работа Комитета культурного лидерства для защиты природных ресурсов.
Coral Sands
Отель расположен на знаменитом розовом пляже острова Харбор на Багамах и подходит для роскошного, но спокойного отдыха. В нем 38 светлых номеров, сьютов, коттеджей и вилл. На территории свободно гуляют куры.
Гостям доступны ресторан Latitude 25, предлагающий блюда французской, азиатской и карибской кухни, а также пляжный бар.
Inkaterra La Casona
Люксовый бутик-отель в Куско, расположенный в колониальном особняке XVI века. В отеле 11 эксклюзивных сьютов вокруг тихого внутреннего дворика, сочетающих историческую архитектуру с современными удобствами.
Отель находится рядом с Plaza Nazarenas, что обеспечивает удобный доступ к историческим достопримечательностям Куско, рынкам и ремесленным кварталам. Отсюда удобно посещать древние развалины, включая Мачу-Пикчу.
Buahan, a Banyan Tree Escape
Этот небольшой отель только для взрослых расположен в сердце тропического леса. Он известен своей концепцией «без стен и дверей», позволяющей гостям полностью погружаться в природу и наслаждаться панорамными видами джунглей и гор. На территории расположены высокие кокосовые пальмы, ванильные лианы и священный водопад, используемый для обрядов очищения энергии.
Naviva, A Four Seasons Resort
Отель расположен на первой линии пляжа в Пунта-Мита и предлагает высокий уровень роскоши.
На территории всего 15 бунгало в стиле палаток с частными мини-бассейнами, спа-подами и возможностью гибкого питания. Отель ориентирован на концепцию «отдых босиком» и сочетает непринуждённую атмосферу с внимательным обслуживанием.
Шеф-повар предлагает несколько фирменных блюд, но при наличии ингредиентов готов приготовить любое блюдо по желанию гостей.
Samode Palace
Отель изначально был фортом и в XIX веке превращён в роскошный дворец, демонстрирующий влияние раджпутской и могольской архитектуры. В нем 43 уникальных номера и сьюта, сочетающих антикварный декор с современными удобствами. Королевские сьюты оснащены частными балконами и джакузи.
Kinondu Kwetu
Название отеля на суахили означает «наш дом», что подчеркивает гостеприимную атмосферу. Он расположен на южном побережье Кении, на пляже Галу, и представляет собой семейный люксовый курорт с системой «всё включено». Отель располагается в священной лесной зоне и предлагает гостям коттеджи и виллы.
Huka Lodge
Он открылся в 1924 году как рыбацкий лагерь и сегодня является известным люксовым отелем на Северном острове Новой Зеландии. Расположен в Таупо с видом на реку Вайкато и привлекает спокойной атмосферой и живописными пейзажами.
Для гостей работают ресторан с ежедневно обновляемым меню из местных продуктов, бар, лаунджи и террасы, а также отдельные точки для фирменного ужина, пишет Daily Mail.
Ранее эксперты назвали популярные туристические места, от поездок в которые стоит воздержаться.