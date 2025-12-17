Опубликован список лучших отелей мира — 2025

Отель расположен на утёсе с видом на Неаполитанский залив и Везувий. Он предлагает элегантные интерьеры, высокий уровень обслуживания и сад с бассейном и спа. Управляемый одной семьёй с 1834 года, отель сочетает историческую роскошь с современными удобствами. Он является популярной базой для изучения Амальфийского побережья и предлагает доступ к ресторанам со звездами Michelin и спокойной атмосфере вдали от городского шума.