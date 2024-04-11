Опубликован список из 42 стран, куда из России летают прямые авиарейсы

Россия с начала 2022 года живет в условиях экономических и авиационных санкций. Но вслед за отменой сотен маршрутов стали появляться новости о возобновлении рейсов. Это, конечно, не Европа и не США — выкупленные из зарубежного лизинга самолеты российских авиакомпаний летают в большинство республик бывшего СССР, Китай, другие азиатские страны, Ближний Восток, Африку.
С Западным полушарием дела обстоят похуже, пока есть только Венесуэла и Куба. Но главное — список стран с прямыми рейсами из России будет только расти. Эксперты турбизнеса ждут Саудовскую Аравию с Иорданией, больше станет и рейсов в Китай.
Куда из России есть прямые рейсы: список
Сейчас перечень насчитывает 42 страны. Это Азербайджан, Алжир, Афганистан, Армения, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Гонконг, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Кыргызстан, Куба, Кувейт, Лаос, Маврикий, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Республика Сейшелы, Сербия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия.
Список очень сильно расширяется, если вспомнить про стыковки. Например, в Азию россияне летают через Доху (Катар) или Ашхабад (Туркменистан). Проторены маршруты вглубь Африки через аэропорт Аддис-Абебы — столицы Эфиопии.
«Такие туры позволяют провести при желании несколько дней в стране пересадки. Чаще всего пассажиры выбирают стоповеры в столице Катара, Сингапуре, Маниле (Филиппины), Куала-Лумпуре (Малайзия) и Бангкоке (Таиланд)», — приводит примеры Ирина Юрина из ITM group.