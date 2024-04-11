Опубликован список из 42 стран, куда из России летают прямые авиарейсы

Россия с начала 2022 года живет в условиях экономических и авиационных санкций. Но вслед за отменой сотен маршрутов стали появляться новости о возобновлении рейсов. Это, конечно, не Европа и не США — выкупленные из зарубежного лизинга самолеты российских авиакомпаний летают в большинство республик бывшего СССР, Китай, другие азиатские страны, Ближний Восток, Африку.