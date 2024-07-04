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Опубликован шорт-лист лучших астрофотографий 2024 года

Королевская обсерватория Гринвича показала лучшие космические фотоснимки этого года.

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Представлен шорт-лист из 11 лучших астрофотографий конкурса Astronomy Photographer of the Year Awards, учрежденного Гринвичской королевской обсерваторией в Лондоне. В него вошли лучшие кадры на космическую тематику фотографов со всего мира. На снимках можно увидеть небесные пейзажи, усеянные звездами, далекие планеты и плазменную поверхность солнца.

Фотографии были представлены в категориях: «Полярное сияние», «Галактики», «Наша Луна», «Наше Солнце», «Люди и космос», «Планеты, кометы и астероиды», «Небесные пейзажи», «Звезды и туманности».

В следующем этапе жюри определит победителя конкурса, который получит £10 тыс. (~ 1,1 млн рублей), а также звание «Фотограф года по астрономии». Кроме того, лучшая фотография будет представлена в Национальном морском музее в Лондоне.

Ранее Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало первые полноцветные снимки космоса. Их сделал телескоп «Евклид».

Кристина Корчанова