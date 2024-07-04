Опубликован шорт-лист лучших астрофотографий 2024 года

Представлен шорт-лист из 11 лучших астрофотографий конкурса Astronomy Photographer of the Year Awards, учрежденного Гринвичской королевской обсерваторией в Лондоне. В него вошли лучшие кадры на космическую тематику фотографов со всего мира. На снимках можно увидеть небесные пейзажи, усеянные звездами, далекие планеты и плазменную поверхность солнца.