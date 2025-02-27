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Опубликован рейтинг лучших пляжей мира в 2025 году по версии Tripadvisor

Выясняем, куда стоит поехать, если любите пляжный отдых.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

25 февраля сайт о путешествиях Tripadvisor опубликовал ежегодный рейтинг лучших пляжей мира. В этом году в него вошло более 100 пляжей из 50 стран, — пишет CNN.

Первое место в списке занял пляж Элафониси, расположенный на юго-западном побережье острова Крит (Греция). Он славится своим розовым песком и теплой, кристально чистой водой.

Пляж Банана на Пхукете (Таиланд) занял второе место. Хилари Фишер-Гробан, директор Tripadvisor, рассказала, что он отлично подходит для катания на лодках, парасейлинга и дайвинга.

Замыкает тройку лидеров пляж Игл-Бич на экзотическом острове Аруба. Сообщается, что он порадует отдыхающих чистым и спокойным морем лазурного цвета, а также отсутствием медуз и водорослей.

Делимся списком из 10 лучших пляжей 2025 года по версии Tripadvisor.

  1. Пляж Элафониси, Крит, Греция.

  2. Банана-Бич, Пхукет, Таиланд.

  3. Игл-Бич, Ораньестад, Аруба.

  4. Сиеста-Бич, Сиеста-Ки, Флорида.

  5. Прайя-да-Фалезия, Алгарве, Португалия.

  6. Плайя-Варадеро, Варадеро, Куба.

  7. Пляж Баваро, Пунта-Кана, Доминиканская Республика.

  8. Пляж Плайя-де-Муро, Майорка, Испания.

  9. Пляж Келингкинг, Нуса Пенида, Индонезия.

  10. Пляж Миртос, остров Кефалония, Греция.

Ранее рассказывали про семь альтернатив черноморским пляжам. Все они находятся в России.