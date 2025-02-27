Опубликован рейтинг лучших пляжей мира в 2025 году по версии Tripadvisor

25 февраля сайт о путешествиях Tripadvisor опубликовал ежегодный рейтинг лучших пляжей мира. В этом году в него вошло более 100 пляжей из 50 стран, — пишет CNN.
Первое место в списке занял пляж Элафониси, расположенный на юго-западном побережье острова Крит (Греция). Он славится своим розовым песком и теплой, кристально чистой водой.
Пляж Банана на Пхукете (Таиланд) занял второе место. Хилари Фишер-Гробан, директор Tripadvisor, рассказала, что он отлично подходит для катания на лодках, парасейлинга и дайвинга.
Замыкает тройку лидеров пляж Игл-Бич на экзотическом острове Аруба. Сообщается, что он порадует отдыхающих чистым и спокойным морем лазурного цвета, а также отсутствием медуз и водорослей.
Делимся списком из 10 лучших пляжей 2025 года по версии Tripadvisor.
Пляж Элафониси, Крит, Греция.
Банана-Бич, Пхукет, Таиланд.
Игл-Бич, Ораньестад, Аруба.
Сиеста-Бич, Сиеста-Ки, Флорида.
Прайя-да-Фалезия, Алгарве, Португалия.
Плайя-Варадеро, Варадеро, Куба.
Пляж Баваро, Пунта-Кана, Доминиканская Республика.
Пляж Плайя-де-Муро, Майорка, Испания.
Пляж Келингкинг, Нуса Пенида, Индонезия.
Пляж Миртос, остров Кефалония, Греция.
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