Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2025 год

Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ на 2025 год. Ученики 11 классов будут сдавать экзамены досрочно с 21 марта по 21 апреля, основной поток пройдёт с 23 мая по 4 июля, дополнительные даты — с 4 по 23 сентября.
Точное расписание по предметам выглядит так:
- 23 мая — химия, история, литература.
- 27 мая — математика (база и профиль).
- 30 мая — русский язык.
- 2 июня — обществознание, физика.
- 5 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть).
- 10 и 11 июня — информатика, иностранные языки (устная часть).
- С 16 по 23 июня выделены резервные дни. А 3 и 4 июня одиннадцатиклассники смогут пересдать один предмет по выбору, эта возможность сохранится.
Известны и предварительные даты сдачи ОГЭ. Досрочный период продлится с 22 апреля по 17 мая, основной — с 21 мая по 2 июля, дополнительный — со 2 по 23 сентября.