Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2025 год

Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ на 2025 год. Ученики 11 классов будут сдавать экзамены досрочно с 21 марта по 21 апреля, основной поток пройдёт с 23 мая по 4 июля, дополнительные даты — с 4 по 23 сентября.