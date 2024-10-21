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Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2025 год

Установлены и сроки сдачи ОГЭ.

Источник: Unsplash

Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ на 2025 год. Ученики 11 классов будут сдавать экзамены досрочно с 21 марта по 21 апреля, основной поток пройдёт с 23 мая по 4 июля, дополнительные даты — с 4 по 23 сентября.

Точное расписание по предметам выглядит так:

  • 23 мая — химия, история, литература.
  • 27 мая — математика (база и профиль).
  • 30 мая — русский язык.
  • 2 июня — обществознание, физика.
  • 5 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть).
  • 10 и 11 июня — информатика, иностранные языки (устная часть).
  • С 16 по 23 июня выделены резервные дни. А 3 и 4 июня одиннадцатиклассники смогут пересдать один предмет по выбору, эта возможность сохранится.

Известны и предварительные даты сдачи ОГЭ. Досрочный период продлится с 22 апреля по 17 мая, основной — с 21 мая по 2 июля, дополнительный — со 2 по 23 сентября.