Опубликован алгоритм действий, если мошенники взяли кредит на ваше имя

Чтобы узнать о своих кредитах и долгах по ним, необходимо проверить свою кредитную историю (КИ). Для этого необходимо запросить свой список бюро кредитных историй (БКИ) через портал госуслуг. После этого рекомендуется пройти авторизацию на всех предложенных сайтах БКИ и посмотреть свою кредитную историю. Получить такой отчет бесплатно можно дважды в год (в бумажном виде — только один раз в год).