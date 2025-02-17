Опубликован алгоритм действий, если мошенники взяли кредит на ваше имя

Если мошенники взяли кредит на ваше имя, нужно в первую очередь обратиться в полицию с соответствующим заявлением, отметил в разговоре с РБК руководитель службы информационной безопасности «Сравни» Никита Блисс. Собеседник издания рекомендует лично подать заявление, так как онлайн-обращения могут рассматриваться до 30 дней.
Чтобы узнать о своих кредитах и долгах по ним, необходимо проверить свою кредитную историю (КИ). Для этого необходимо запросить свой список бюро кредитных историй (БКИ) через портал госуслуг. После этого рекомендуется пройти авторизацию на всех предложенных сайтах БКИ и посмотреть свою кредитную историю. Получить такой отчет бесплатно можно дважды в год (в бумажном виде — только один раз в год).
«Не забудьте сохранить талон-уведомление, выданный после подачи заявления, так как он будет необходим для общения с банком и отслеживания статуса вашего дела», — напомнил Блисс.
Если банк не принимает ваши аргументы о непричастности к оформленному кредиту, нужно пожаловаться регулятору — написать обращение на сайте Банка России.
Эффективным способом защиты также является обращение в прокуратуру, напоминают эксперты. Она может инициировать проверку соблюдения банком требований законодательства при выдаче кредита. Другой способ повлиять на ситуацию — обратиться в саморегулируемые организации (СРО), куда входит данное МФО. Если выяснится, что организация не соблюдала стандарты работы, то СРО может принять меры вплоть до исключения ее из членов.
Если описываемые выше шаги не сработали и банк отказывается сотрудничать, пострадавший вправе обратиться с гражданским иском в суд. В случае, если кредит был выдан онлайн и согласие на его получение было подтверждено кодом из СМС, суды между банками и заемщиками практически в 100% случаев решаются в пользу граждан.
Ранее в ЦБ напомнили важные правила цифровой безопасности: использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию, установить контрольный вопрос, активировать опцию уведомлений о входе в аккаунт. Важно остерегаться фишинговых писем, замаскированных под письма от «Госуслуг», — настоящий адрес сайта: gosuslugi.ru.
11 февраля 2025 года депутаты Госдумы приняли закон о защите людей от мошенников, принуждающих брать кредиты. В документе предусмотрели два периода «охлаждения» перед получением заемных денег: 4 часа — для сумм от 50 до 200 тыс. руб., и 48 часов — для сумм от 200 тыс. руб. Период охлаждения — это возможность немотивированно отказаться от соглашения после его заключения в течение определенного непродолжительного периода времени без каких-либо санкций.
Незадолго до этого глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение руководителю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой обязать банки компенсировать потери от мошенников. Он напомнил, что только в первом квартале 2024 года мошенники похитили у россиян 4,3 млрд руб. Более того, размер потерь граждан на 8% превысил средние показатели хищений 2023 года. По словам Сергея Миронова, жертвами мошенников становятся даже те, кто осведомлен об их схемах и приемах.
Ранее ВТБ назвал самые опасные схемы мошенников. В январе 2025 года клиенты банка чаще сталкивались с поддельными интернет-магазинами, которые предлагали товары по выгодной цене и сопровождали сделку формальными деталями: клиентам отправляли фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты мошенники переставали выходить на связь, а сайт удалялся. Также популярны схемы с оплатой доставки, фальшивые инвестиции и мошенничество с автоматическими подписками.