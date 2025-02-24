Оптимизм помогает развивать здоровые привычки, узнали ученые

«В целом, обычный оптимизм/пессимизм заключается не в том, что они думают, что не заболеют, или что они будут более склонны к заболеванию (по сравнению с другими), а в том, что они знают реальность и все еще думают, что все в конечном итоге получится. Этот позитивный настрой помогает людям решать проблемы и справляться с ними», — отметили авторы открытия.