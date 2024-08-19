Оптимизм на рынке труда. Половина россиян не боится потерять работу

Однако, как выяснил эксперт Института прикладных экономических исследований Президентской академии Евгения Малькова, различные группы населения чувствуют себя на рынке труда по-разному.
Как падала безработица
Безработица в Российской Федерации имела пики и спады. В январе 1992 г. она составляла лишь 0,1% трудоспособного населения — наследие советской плановой экономики. Последовавший вскоре промышленный спад довел безработицу до уровня 7% к началу 1996 г. Максимальный уровень — 13% экономически активного населения — был зафиксирован в 1999 году.
2010 год был назван в России годом борьбы с безработицей. В качестве мер по ее обузданию были использованы общественные работы, кредитование безработных для открытия собственного бизнеса и переобучение людей по новым, более востребованным профессиям.
В настоящее время деятельность по сокращению числа безработных граждан ведется согласно Указу Президента Российской Федерации от 07. 05. 2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Одна из целей — «Устойчивая и динамичная экономика», — помимо обеспечения роста производительности труда и создания к 2030 г. институциональных условий для постоянного профессионального развития работающих граждан предполагает и снижение уровня безработицы.
Легко ли найти работу?
Казалось бы, достигнутый в России показатель в 2,8% безработных — отличный результат. Для сравнения: в Китае сейчас 5,3% не имеют работу, а в США — 3,6%. Но и российский рынок труда нельзя назвать беспроблемным.
Чтобы выявить эти проблемы и предложить пути их решения, исследователи из Президентской академии в марте 2024 года провели мониторинг социального положения и самочувствия населения в возрасте 18 лет и старше. Всего по телефону было опрошено 2618 респондентов. Главный вопрос, который им задавали: «Если потребуется, вам будет очень легко, легко, трудно или очень трудно найти новую работу примерно с такими же условиями и такой же зарплатой, как сейчас?».
В опросе участвовали все категории занятого населения: наемные работники, госслужащие, военные, самозанятые, частные предприниматели, фермеры
- очень легко — 9%;
- легко — 39%;
- трудно — 30%;
- очень трудно — 16%.
6% респондентов затруднились с ответом.
Оптимисты и пессимисты
«Ожидаемо чаще, — отмечают исследователи, — о вероятных сложностях в поиске работы заявляют представители самой старшей возрастной группы — 55+ лет, то есть граждане предпенсионного и пенсионного возраста, не без оснований полагающие, что работодатель скорее отдаст предпочтение более молодым соискателям».
Любопытная картина обнаружилась в рядах оптимистов. Мужчины в возрасте 35−54 лет чаще дают благоприятный прогноз, чем женщины той же возрастной группы. Среди оптимистов — жители крупных городов, примерно половина из которых не видит особой сложности в поисках нового места работы.
Это отличает их от тех, кто проживает на селе и в небольших городах. Так, половина жителей сельской местности, принявших участие в опросе, прогнозируют сложности с поиском работы в случае такой необходимости. Примерно так же чувствуют себя жители городов с населением численностью до 100 тыс. человек. Практически каждый четвертый из них считает, что заново трудоустроиться будет очень трудно.
Вместе с тем, лишь 5% респондентов считают, что в ближайшее время они могут лишиться своего места работы. По мнению автора исследования, «это может означать относительно благоприятную с точки зрения работников ситуацию на рынке труда». В целом, проведенный опрос показал, что российский работник чувствует определенную стабильность рынка труда и отсутствие явных угроз своему положению на нем. Это подтверждает изменение массовых настроений на рынке труда в связи с нарастающим кадровым дефицитом.
Еще одним подтверждением положительной динамики стало сравнение результатов опроса 2024 г. с результатами аналогичного исследования, проведенного в июне 2022 г. Тогда 35% респондентов считали, что найти новую работу им будет легко или даже очень легко. Сейчас столь же оптимистичны уже 48%.
Соответственно, снизилось число пессимистов, полагающих, что найти работу будет трудно или очень трудно. В 2022 г. таковых насчитали 61%, а в текущем году — всего 46%.