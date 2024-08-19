Оптимизм на рынке труда. Половина россиян не боится потерять работу

Чтобы выявить эти проблемы и предложить пути их решения, исследователи из Президентской академии в марте 2024 года провели мониторинг социального положения и самочувствия населения в возрасте 18 лет и старше. Всего по телефону было опрошено 2618 респондентов. Главный вопрос, который им задавали: «Если потребуется, вам будет очень легко, легко, трудно или очень трудно найти новую работу примерно с такими же условиями и такой же зарплатой, как сейчас?».