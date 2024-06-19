Оптическая иллюзия показывает, упрямы вы или симпатичны

В одной из социальных сетей блогер поделилась интересным видео, которое за три секунды сможет рассказать о ваших чертах личности. По словам автора ролика, то, что вы первым увидели на картинке — вилки или бокал, — говорит о том, каким человеком вы являетесь: волевым или заботливым?
О чем «говорят» вилки
По словам блогера, если вы первыми увидели вилки, вы, скорее всего, волевой и упрямый человек, любящий свою свободу. Вы довольно романтичны, но думаете головой, а не сердцем.
Вероятнее всего, вы также предпочитаете делать то, что лучше для вас, а не для других. Вы всегда стараетесь менять свою жизнь к лучшему.
О чем «говорит» бокал
Автор ролика пояснила, что если вы в первую очередь увидели бокал, то вы симпатичны для окружающих, так как являетесь очень заботливым человеком. Однако вы весьма избирательны в выборе своего ближайшего окружения, и не каждый может стать для вас близким другом.
Также блогер утверждает, что вы достаточно ответственны и всегда делаете все по мере своих возможностей, а также знаете себе цену.
По словам автора, вероятно, «в последние несколько месяцев были напряжены, но оставшаяся часть года пройдет “гладко”».
Ранее в Сети появилась оптическая иллюзия, которая сбивает людей с толку. Они не могут договориться, какие цифры находятся внутри синего круга.
Анна Морозова