Оптическая иллюзия показывает, упрямы вы или симпатичны

Автор ролика пояснила, что если вы в первую очередь увидели бокал, то вы симпатичны для окружающих, так как являетесь очень заботливым человеком. Однако вы весьма избирательны в выборе своего ближайшего окружения, и не каждый может стать для вас близким другом.