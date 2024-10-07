Опровергнуто популярное мнение о причине сексуального насилия

descr: Психологи выяснили, что «вызывающий внешний вид» женщины не является причиной сексуального насилия. Делимся результатами исследования. Когда дело касается сексуального насилия над женщинами, многие люди говорят о том, что она была вызывающе одета. Однако ученые выяснили, что одежда не влияет на восприятие мужчин.