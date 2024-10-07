Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опровергнуто популярное мнение о причине сексуального насилия

descr: Психологи выяснили, что «вызывающий внешний вид» женщины не является причиной сексуального насилия. Делимся результатами исследования. Когда дело касается сексуального насилия над женщинами, многие люди говорят о том, что она была вызывающе одета. Однако ученые выяснили, что одежда не влияет на восприятие мужчин.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Francesca R. Luberti, Psychoneuroendocrinology

Психологи из Канады выяснили, что мужчины воспринимают женщин в домашней одежде так же, как и в сексуальной. В исследовании, опубликованном в журнале Psychoneuroendocrinology, говорится, что это связано с уровнем тестостерона.

Авторы статьи провели два эксперимента, в которых участвовали 120 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 38 лет с нормальным гормональным фоном. Сначала мужчинам ввели тестостерон в виде назального геля, а через две недели — плацебо.

В рамках обоих экспериментов мужчины смотрели одно и то же видео, где женщина (одетая либо по-домашнему, либо по-вечернему и подчеркнуто сексуально) в нейтральной манере отвечала на вопросы. После этого испытуемые оценивали степень дегуманизации (расчеловечивания) героинь.

Мужчины сперва оценивали степень эмоций, свойственных людям, которые могут испытывать женщины на видео, затем с какой вероятностью женщины ощущают страх и возбуждение, что характерно для животных. Также участники эксперимента описали предполагаемые личностные качество героинь роликов.

Оказалось, что тестостерон усилил склонность участников исследования к дегуманизации на уровне эмоций. Когда уровень этого гормона в организме мужчин увеличивали, они приписывали женщине в домашней одежде меньше исключительно человеческих эмоций, чем после приема плацебо.

После приема тестостерона участники исследования расчеловечили также и женщину в домашней одежде, однако такой эффект был заметен и после применения плацебо.

Следовательно, сексуализированного внешнего вида достаточно, чтобы вызвать у мужчин дегуманизацию. При повышенном тестостероне этот компонент становится необязательным.

«Сексуализация приводит к эмоциональной дегуманизации по отношению к женщине, но повышенный уровень тестостерона может спровоцировать этот тип расчеловечивания даже при отсутствии признаков сексуализации», — пояснили ученые.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект о лишении мигрантов паспорта за сексуальное насилие.