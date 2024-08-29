Опровергнута галактическая аномалия в ранней Вселенной

Тем не менее исследование показало, что в ранней Вселенной количество массивных галактик все же превышает ожидания, что может свидетельствовать о более интенсивном процессе звездообразования в те времена. Это открытие указывает на необходимость дальнейшего изучения механизмов формирования звезд в ранней Вселенной.