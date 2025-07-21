Опрос: возможная блокировка WhatsApp* в России

Одним из ключевых объектов внимания стал мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta Platforms Inc. — организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории России с 2022 года. Несмотря на статус Meta, WhatsApp до настоящего времени оставался доступным на территории страны и активно использовался как частными лицами, так и — в некоторых случаях — сотрудниками организаций.
По мнению ряда специалистов в области информационной безопасности, мессенджер WhatsApp представляет потенциальную угрозу, поскольку данные, передаваемые через него, могут быть перехвачены или прочитаны американскими и украинскими спецслужбами. Особенно остро этот вопрос стоит в связи с проведением специальной военной операции. Известны случаи, когда военнослужащие использовали WhatsApp для личного общения с семьями, не подозревая, что подобные каналы связи могут быть источником утечек о расположении, перемещениях и активности российских войск.
В настоящее время обсуждается возможность полной блокировки WhatsApp на территории России. Подобные меры, по словам отдельных депутатов Госдумы, позволят снизить риски использования иностранных каналов связи в контексте информационной и военной безопасности.
Тем не менее вопрос вызывает разные оценки в обществе. С одной стороны, граждане привыкли к удобству WhatsApp и для миллионов он остается основным каналом общения. С другой — усиливаются настроения, связанные с недоверием к зарубежным цифровым платформам, особенно в условиях продолжающейся геополитической напряженности.
*Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной в 2022 году экстремистской организацией и запрещенной на территории Российской Федерации.