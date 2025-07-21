По мнению ряда специалистов в области информационной безопасности, мессенджер WhatsApp представляет потенциальную угрозу, поскольку данные, передаваемые через него, могут быть перехвачены или прочитаны американскими и украинскими спецслужбами. Особенно остро этот вопрос стоит в связи с проведением специальной военной операции. Известны случаи, когда военнослужащие использовали WhatsApp для личного общения с семьями, не подозревая, что подобные каналы связи могут быть источником утечек о расположении, перемещениях и активности российских войск.