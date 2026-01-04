Опрос ВФокусе Mail: верите ли вы, что США похитили и вывезли Мадуро из Венесуэлы?

Глава США Дональд Трамп дал пресс-конференцию и заявил, что американские военные в ходе специальной операции нанесли удары по объектам в Венесуэле и вывезли Николаса Мадуро вместе с женой в Америку, теперь их ждет суд. За сутки Вашингтон смог продемонстрировать лишь две фотографии Мадуро не очень хорошего качества. Доверяете ли вы информации США? Мог ли Вашингтон договорился об этом «похищении»?