Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос ВФокусе Mail: верите ли вы, что США похитили и вывезли Мадуро из Венесуэлы?

Глава США Дональд Трамп дал пресс-конференцию и заявил, что американские военные в ходе специальной операции нанесли удары по объектам в Венесуэле и вывезли Николаса Мадуро вместе с женой в Америку, теперь их ждет суд. За сутки Вашингтон смог продемонстрировать лишь две фотографии Мадуро не очень хорошего качества. Доверяете ли вы информации США? Мог ли Вашингтон договорился об этом «похищении»?

Больше опросов и тестов можно найти тут.