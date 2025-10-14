Опрос ВФокусе Mail: сколько питомцев смогут держать в своей квартире россияне

В начале октября в Государственную Думу внесён законопроект, который уже вызвал оживлённые споры среди владельцев домашних животных, юристов и зоозащитников. Инициатива предлагает внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», установив, что на каждые 18 квадратных метров жилой площади разрешается содержать не более одного взрослого животного — кошки или собаки.
Авторы идеи объясняют: на федеральном уровне до сих пор нет нормы, ограничивающей количество питомцев в квартирах. В некоторых регионах фиксировались случаи, когда в однокомнатном жилье содержались десятки животных. Это нередко приводило к антисанитарии, запахам и конфликтам с соседями. Новый законопроект, по замыслу инициаторов, должен защитить соседей и улучшить условия содержания животных, обеспечив им необходимое пространство.
Тем не менее, попытка стандартизировать «жизненную площадь» для животных уже породила множество вопросов. Главный из них — как будет работать контроль и что делать с питомцами, если норма окажется превышена.
Если документ будет принят, то, например, в квартире площадью 36 квадратных метров можно будет держать только двух взрослых животных. Исключение предусмотрено для собак-проводников и случаев, когда животные дали потомство — превышение нормы допускается на срок до шести месяцев.
На первый взгляд, инициатива выглядит логично: меньше животных — меньше жалоб, больше чистоты и порядка. Но эксперты отмечают, что площадь жилья — крайне условный критерий, который не учитывает ни размер, ни темперамент животного, ни условия его содержания. Для миниатюрной кошки и крупной овчарки одинаковый норматив выглядит не логично.
Кроме того, число квартир, площадь которых не превышает 40−45 квадратных метров, в России велико. Для миллионов жителей мегаполисов новый закон фактически означает, что держать более одного-двух питомцев будет запрещено. Это создаёт риск появления новой волны бездомных животных.
По оценкам зоозащитников, в России насчитывается более 30 миллионов домашних кошек и около 20 миллионов собак. Даже если часть владельцев формально нарушает грядущую норму, попытка «легализовать» их положение приведёт к тому, что множество животных окажутся лишними.
Неясно, куда смогут обратиться владельцы, если квартира окажется «маловата» для их количества питомцев. Муниципальные приюты и частные фонды уже работают на пределе. Новая волна отказов от животных, предупреждают активисты, может привести к кризису приютов и росту числа бездомных собак и кошек на улицах.
К тому же многие хозяева попросту не смогут отказаться от животных, с которыми живут годами. В этом случае закон будет нарушаться массово, а контроль за его исполнением — формальным.
Жилищные инспекции не имеют права входить в частное жильё без согласия собственника. Полиция или Роспотребнадзор могут реагировать только на жалобы соседей, но и в этом случае действия ограничены законом о неприкосновенности жилища. Следовательно, без отдельного регламента проверок закон рискует остаться «бумажным».
Возможным решением обсуждается создание реестра домашних животных, где будет указано место их содержания.
Однако и эта мера потребует финансирования, кадров и технической инфраструктуры, которой пока нет.
Юристы предупреждают: если контроль будет строиться на доносах соседей, это может привести к росту конфликтов в многоквартирных домах и злоупотреблениям. Закон, направленный на улучшение условий, может стать инструментом бытовых расправ.
Не меньше вопросов вызывает соответствие новой нормы Конституции. Право собственности включает свободу распоряжения жильём, а наличие нескольких животных само по себе не нарушает закон.
Кроме того, остаётся неясным, какие меры будут применяться при нарушении нормы. Возможны ли штрафы? Конфискация животных? Эти пункты пока отсутствуют в тексте. Без ответов на эти вопросы законопроект вряд ли сможет работать эффективно.
Россия — страна с огромными региональными различиями. В сельских районах и малых городах частные дома и большие квартиры позволяют содержать больше животных без ущерба соседям. В то же время в мегаполисах — плотная застройка и минимальная площадь жилья. Универсальная норма «18 квадратных метров на животное» неизбежно создаст неравные условия для жителей разных регионов.
Некоторые эксперты предлагают вариант региональной адаптации закона — дать субъектам федерации право устанавливать собственные нормы в зависимости от типа застройки и уровня урбанизации. Это позволило бы избежать избыточных ограничений в тех местах, где они не нужны.
Несмотря на критику, инициаторы закона уверены, что документ поможет бороться с «кошачьими квартирами» — случаями, когда жильё превращается в рассадник запахов и антисанитарии. Но даже они признают: без продуманной системы контроля и поддержки владельцев животных закон может привести к обратному эффекту.
Законопроект о «площади на животное» ставит перед обществом важный вопрос: где проходит граница между ответственным владением и вмешательством в личную жизнь граждан? Очевидно, что проблема перенаселённых квартир и жестокого обращения существует. Но её решение требует не формальных цифр, а системы — с учётом особенностей регионов, возможностей владельцев и реальной защиты животных.
Пока же можно сказать одно: если закон будет принят в нынешнем виде, ответственность за его последствия — от переполненных приютов до возможных судебных конфликтов — ляжет не только на депутатов, но и на тех, кто привык считать своих питомцев членами семьи.
Артем Гингер