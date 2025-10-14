Опрос ВФокусе Mail: сколько питомцев смогут держать в своей квартире россияне

Авторы идеи объясняют: на федеральном уровне до сих пор нет нормы, ограничивающей количество питомцев в квартирах. В некоторых регионах фиксировались случаи, когда в однокомнатном жилье содержались десятки животных. Это нередко приводило к антисанитарии, запахам и конфликтам с соседями. Новый законопроект, по замыслу инициаторов, должен защитить соседей и улучшить условия содержания животных, обеспечив им необходимое пространство.