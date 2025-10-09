Опрос ВФокусе Mail: пользуетесь ли вы приложениями для знакомств

Знакомиться в современном мире становится всё сложнее. Темп жизни, удалённая работа, ограниченный круг общения и зависимость от технологий изменили то, как люди находят друг друга. Если раньше достаточно было пары популярных приложений, то теперь рынок знакомств переживает перестройку. После 2022 года часть иностранных сервисов ушла из России, освободив место для отечественных разработок. На смену им пришли новые платформы, стремящиеся не просто повторить зарубежный опыт, а предложить что-то более близкое по духу и культуре.