Опрос ВФокусе Mail: пользуетесь ли вы приложениями для знакомств

Знакомиться в современном мире становится всё сложнее. Темп жизни, удалённая работа, ограниченный круг общения и зависимость от технологий изменили то, как люди находят друг друга. Если раньше достаточно было пары популярных приложений, то теперь рынок знакомств переживает перестройку. После 2022 года часть иностранных сервисов ушла из России, освободив место для отечественных разработок. На смену им пришли новые платформы, стремящиеся не просто повторить зарубежный опыт, а предложить что-то более близкое по духу и культуре.
Одним из таких проектов стал Twimby — российское приложение, которое позиционирует себя как безопасную и комфортную площадку для знакомств внутри страны. Оно появилось на волне импортозамещения и быстро набрало аудиторию, особенно среди молодых людей, которые хотят видеть реальные профили и понятные правила общения. Twimby стремится создать атмосферу доверия.
Параллельно развиваются и другие формы знакомств. В городах снова набирают популярность «быстрые свидания», офлайн-мероприятия, где участники за вечер успевают пообщаться с десятками людей. Для одних это способ выйти из цифровой рутины, для других — возможность почувствовать реальную эмоцию, увидеть человека вживую. Тем самым формируется новая культура общения: сочетание онлайн и офлайна, технологий и личного контакта.
Однако в последние недели в поисковой выдаче Яндекса неожиданно стал набирать популярность новый проект — православный сервис «Зосима». На первый взгляд, это мессенджер, созданный для общения верующих, подписки на страницы храмов и получения духовных новостей. Но интерес публики связан не только с религиозным аспектом — многие видят в «Зосиме» новую форму знакомств, основанную на общих ценностях, традициях и мировоззрении.
Создатели «Зосимы» подчёркивают, что платформа предназначена для общения в безопасной и доброжелательной среде, где исключён грубый контент и поощряется уважительное общение. В отличие от типичных дейтинговых сервисов, здесь главная цель — не столько поиск пары, сколько возможность найти близких по духу людей, разделяющих православное мировоззрение. Однако практика показывает, что именно из таких разговоров часто рождаются глубокие знакомства и отношения.
Интерес к «Зосиме» можно считать закономерным. После долгих лет, когда цифровое пространство казалось обезличенным, многие пользователи стремятся вернуть в онлайн-общение смысл, искренность и культурные ориентиры. То, что подобный сервис оказался в топе поисковых запросов, говорит само за себя: людям нужны не просто новые платформы, а новые принципы общения.
Сегодня рынок знакомств в России становится более разнообразным. От светских приложений вроде Twimby до узкотематических сообществ — пользователи всё чаще выбирают не по количеству анкет, а по качеству взаимодействия. И, возможно, именно такие инициативы, как «Зосима», показывают, что интернет-знакомства могут быть не только быстрыми и поверхностными, но и по-настоящему осмысленными.
Артем Гингер