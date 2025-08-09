Популярные темы
Опрос ВФокусе Mail: как вы проводите отпуск этим летом

Редакция ВФокусе Mail интересуется, как именно россияне проводят лето 2025 года, какие направления выбирают, сколько времени и средств готовы выделить на отпуск, с кем предпочитают отдыхать и насколько вообще сохраняют традицию летнего отпуска как социальную норму. Эти вопросы приобретают особую актуальность в контексте изменений не только в туризме, но и в повседневной культуре, экономике и взглядах на свободное время.

Источник: Reuters

С начала 2020-х годов структура отдыха заметно изменилась. Всё больше россиян выбирают путешествия по стране, отказываясь от традиционных поездок за границу. Причины этого разнообразны: от ограничений и нестабильного валютного курса до переоценки ценности отечественных маршрутов. Развитие внутренней инфраструктуры, туристических сервисов, а также государственные программы поддержки туризма способствуют росту интереса к поездкам по России — от классических курортов до малоизвестных природных или культурных локаций.

Одновременно с этим сохраняется интерес к дачному отдыху, особенно среди старшего поколения и семей с детьми. Гибкие графики работы, развитие удалёнки и новых форм занятости способствуют тому, что многие стали совмещать отпуск с трудовой деятельностью. Для части населения отпуск перестал быть «разрывом» с рабочей жизнью и превратился в адаптированный режим, в котором отдых и работа сосуществуют параллельно.

Также изменилось отношение к затратам: для одних отпуск остаётся крупной финансовой статьёй расходов, требующей накоплений и тщательного планирования, для других — это краткосрочная и недорогая поездка «на выходные» в пределах региона. При этом растёт запрос на комфорт, безопасность, экологичность и предсказуемость условий отдыха.