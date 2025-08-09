Опрос ВФокусе Mail: как вы проводите отпуск этим летом

Редакция ВФокусе Mail интересуется, как именно россияне проводят лето 2025 года, какие направления выбирают, сколько времени и средств готовы выделить на отпуск, с кем предпочитают отдыхать и насколько вообще сохраняют традицию летнего отпуска как социальную норму. Эти вопросы приобретают особую актуальность в контексте изменений не только в туризме, но и в повседневной культуре, экономике и взглядах на свободное время.