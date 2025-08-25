Опрос ВФокусе Mail: как вы относитесь к безопасности в городе

В ряде российских городов инициативные группы добровольцев организуют патрулирование неблагополучных районов. Их задача — не заменить полицию, а дополнить ее работу: выявлять опасные ситуации, помогать тем, кто оказался в уязвимом положении, и сигнализировать властям о нарушениях.
Параллельно с этим внедряются современные технологические решения. В крупных городах России действует система «Безопасный город», которая объединяет камеры видеонаблюдения, датчики дорожного движения, умное освещение и экстренные кнопки вызова полиции.
В рамках концепции «Умный город» цифровая инфраструктура используется для предупреждения правонарушений и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Видеокамеры фиксируют подозрительную активность, а алгоритмы помогают службам реагировать быстрее и точнее. Тем не менее даже самые современные технологии не смогут полностью заменить человеческий фактор.