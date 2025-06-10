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Опрос: ваше отношение к трудовым мигрантам

Редакция ВФокусе Mail предлагает читателям пройти опрос и рассказать о вашем отношении к трудовым мигрантам.

В последнее время в информационном поле все чаще стала фигурировать тематика миграции и условий пребывания иностранных граждан в России. Причем активное участие в данном обсуждении принимают представители высших эшелонов власти.

Именно миграционной политике посвятил свое выступление глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском юридическом форуме.

Рост числа преступлений, совершенных мигрантами

В России за первый квартал текущего года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, увеличилось на 15%, сообщил глава СК.

«В общем числе тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, более половины из них (6 520) связаны с незаконным оборотом наркотических средств. Они к нам завозят наркоту», — сказал Бастрыкин.

Мигранты не хотят интегрироваться в российское общество

По словам главы СК, иностранцы по приезду в Россию не только не хотят принимать ценности российского общества, но и подпадают под влияние радикальных идей.

«Характерной чертой является радикализация миграционной среды. Среди мигрантов много тех, кто не стремится интегрироваться в наше общество. Въезд на территорию Российской Федерации приверженцев радикальных течений ислама с целью распространения террористических идей среди соотечественников, их вербовка, подготовка к совершению тарактов нарастает», — отметил он.

Обязательная биометрия для мигрантов

Бастрыкин предложил ввести обязательную биометрическую регистрацию для всех приезжающих в Россию иностранных граждан. Он выразил уверенность, что такая мера позволит более эффективно пресекать любые противоправные действия со стороны мигрантов.

«Необходимо введение обязательной биометрической регистрации всех мигрантов, въезжающих в страну», — подчеркнул глава СК.

«Никаких жен, детей, бабушек и мужей»

Аренда жилой площади, оформление страховки и заключение контракта с иностранными наемными рабочими должны производиться за счет работодателя, который их берет на работу, отметил Бастрыкин.

«Надо, чтобы наши бизнесмены, которые завозят мигрантов, обеспечивали их жильем, страхованием, медицинским обслуживанием, заключением контракта с конкретной организацией. Самое главное — никаких жен, детей, бабушек и мужей. Трудовой мигрант приезжает сюда работать», — пояснил глава СК.

А что вы думаете о трудовых мигрантах в России? Предлагаем вам пройти опрос и рассказать о своем отношении к иностранцам, приезжающим в нашу страну на заработки.