Опрос: ваше отношение к трудовым мигрантам

«Характерной чертой является радикализация миграционной среды. Среди мигрантов много тех, кто не стремится интегрироваться в наше общество. Въезд на территорию Российской Федерации приверженцев радикальных течений ислама с целью распространения террористических идей среди соотечественников, их вербовка, подготовка к совершению тарактов нарастает», — отметил он.