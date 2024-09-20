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Опрос: половина зумеров в США хотела бы, чтобы соцсетей не было

В современном мире кажется немыслимым отсутствие социальных сетей. Однако, как оказалось, зумеры хотели бы, чтобы они никогда не были изобретены.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Каждый человек зарегистрирован хотя бы в одной социальной сети. Есть целое поколение, которое выросло на фоне их развития, — поколение Z. Его представители родились в период с середины 1990-х до начала 2010-х годов.

Аналитики американской компании по исследованию рынка The Harris Poll провели опрос среди людей поколения Z с целью выяснить их мнение о влиянии социальных сетей и смартфонов на современную жизнь. Оказалось, что зумеры хотели бы, чтобы соцсети никогда бы не существовали. Об этом пишет The New York Times.

В опросе участвовали 1600 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Оказалось, что почти половина респондентов сожалеет, что когда-то были созданы такие соцсети, как TikTok и Х (ранее Twitter).

Наименьшее количество сожалений вызвали YouTube (15%), Netflix (17%), сам Интернет (17%), приложения для обмена сообщениями (19%) и смартфоны (21%). Исследователи предположили, что зумеры негодовали бы меньше, если бы смартфоны позволяли людям просто переписываться, смотреть фильмы и искать полезную информацию или интересные видео в Сети без персонализированных алгоритмов рекомендаций, предназначенных для привлечения пользователей.

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