Опрос: половина европейцев считает Трампа врагом Европы

Почти половина европейцев воспринимает Дональда Трампа как «врага Европы». Еще больше опрошенных считает высоким риск войны с Россией, а свыше двух третей уверены, что их страна не смогла бы защититься в случае конфликта. Это показал опрос, проведенный в девяти странах (Франция, Италия, Испания, Германия, Польша, Португалия, Хорватия, Бельгия и Нидерланды) по инициативе парижской дискуссионной площадки по европейским делам Le Grand Continent.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Также аналитики выяснили, что почти три четверти респондентов (74%) хотят, чтобы их страна осталась в Европейском союзе, а подавляющее большинство считает, что выход Великобритании из ЕС нанес ей вред, пишет The Guardian.

Жан-Ив Дормажен, профессор политологии и основатель исследовательского агентства Cluster17, отметил: «Европа сталкивается не только с растущими рисками, но и переживает трансформацию своего исторического, геополитического и политического ландшафта. В целом картина, нарисованная опросом, — это Европа, охваченная тревогой, глубоко осознающая собственную уязвимость и испытывающая трудности с позитивным прогнозированием своего будущего».

Согласно результатам, в среднем 48% респондентов в девяти странах считают Трампа откровенным врагом — от максимумов в 62% в Бельгии и 57% во Франции до минимумов в 37% в Хорватии и всего 19% в Польше.

«По всему континенту трампизм, несомненно, воспринимается как враждебная сила», — заявил Дормажен. По его словам, это восприятие усиливается: по сравнению с декабрем 2024 года число тех, кто считает Трампа «ни другом, ни врагом», сократилось, тогда как доля тех, кто однозначно называет его врагом, выросла.

В то же время европейцы по-прежнему рассматривают отношения с США как стратегически важные: на вопрос о том, какой позиции ЕС следует придерживаться по отношению к американскому правительству, наиболее популярным ответом (48%) стал вариант «поиск компромисса».

Опрос также выявил, что относительное большинство респондентов (51%) считает риск открытой войны с Россией в ближайшие годы высоким, а 18% оценивают его как очень высокий.

«Такой результат был бы немыслим еще несколько лет назад, — подчеркнул Дормажен. — Он сигнализирует о сдвиге в общественном мнении Европы в сторону нового геополитического порядка, в рамках которого возможность прямого военного конфликта на континенте уже широко признана».

Восприятие угрозы войны варьируется в зависимости от географической близости к России: 77% поляков считают риск войны высоким, против 54% во Франции, 51% в Германии, 39% в Португалии и лишь 34% в Италии.

Уровень доверия к собственным вооруженным силам оказался низким повсеместно: в среднем 69% респондентов заявили, что их страна «скорее нет» или «вообще не» способна отразить агрессию со стороны России.

Наиболее уверенно себя чувствовали французы — но и среди них лишь 44% верят в оборонный потенциал своей страны. В Польше, граничащей с Калининградской областью РФ, 58% считают свою армию неспособной к защите.

Чувство уязвимости распространено широко: лишь 12% респондентов заявили, что не ощущают особой угрозы от целого ряда источников нестабильности — от технологических и военных до энергетических и продовольственных.

Несмотря на национальные различия, наиболее часто упоминаемой угрозой стала кибер- и цифровая безопасность (28%), за ней следовала военная безопасность (25%). При этом подавляющее большинство — 69% — считают, что ЕС должен играть защитную роль.

Поддержка членства в ЕС остается высокой: 74% респондентов хотят, чтобы их страна осталась в блоке. Наибольшую приверженность продемонстрировали Португалия (90%) и Испания (89%), наименьшую — Польша (68%) и Франция (61%).

Решение Великобритании покинуть ЕС в подавляющем большинстве воспринимается как провал: 63% считают, что оно негативно повлияло на страну, в то время как лишь 19% (включая 5%, оценивших его как «крайне позитивное») видят в этом положительные последствия.

Опрос проводился агентством Cluster17 в декабре 2025 года.

