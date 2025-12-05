Опрос: половина европейцев считает Трампа врагом Европы

Жан-Ив Дормажен, профессор политологии и основатель исследовательского агентства Cluster17, отметил: «Европа сталкивается не только с растущими рисками, но и переживает трансформацию своего исторического, геополитического и политического ландшафта. В целом картина, нарисованная опросом, — это Европа, охваченная тревогой, глубоко осознающая собственную уязвимость и испытывающая трудности с позитивным прогнозированием своего будущего».
Согласно результатам, в среднем 48% респондентов в девяти странах считают Трампа откровенным врагом — от максимумов в 62% в Бельгии и 57% во Франции до минимумов в 37% в Хорватии и всего 19% в Польше.
«По всему континенту трампизм, несомненно, воспринимается как враждебная сила», — заявил Дормажен. По его словам, это восприятие усиливается: по сравнению с декабрем 2024 года число тех, кто считает Трампа «ни другом, ни врагом», сократилось, тогда как доля тех, кто однозначно называет его врагом, выросла.
В то же время европейцы по-прежнему рассматривают отношения с США как стратегически важные: на вопрос о том, какой позиции ЕС следует придерживаться по отношению к американскому правительству, наиболее популярным ответом (48%) стал вариант «поиск компромисса».
Опрос также выявил, что относительное большинство респондентов (51%) считает риск открытой войны с Россией в ближайшие годы высоким, а 18% оценивают его как очень высокий.
«Такой результат был бы немыслим еще несколько лет назад, — подчеркнул Дормажен. — Он сигнализирует о сдвиге в общественном мнении Европы в сторону нового геополитического порядка, в рамках которого возможность прямого военного конфликта на континенте уже широко признана».
Восприятие угрозы войны варьируется в зависимости от географической близости к России: 77% поляков считают риск войны высоким, против 54% во Франции, 51% в Германии, 39% в Португалии и лишь 34% в Италии.
Уровень доверия к собственным вооруженным силам оказался низким повсеместно: в среднем 69% респондентов заявили, что их страна «скорее нет» или «вообще не» способна отразить агрессию со стороны России.
Наиболее уверенно себя чувствовали французы — но и среди них лишь 44% верят в оборонный потенциал своей страны. В Польше, граничащей с Калининградской областью РФ, 58% считают свою армию неспособной к защите.
Чувство уязвимости распространено широко: лишь 12% респондентов заявили, что не ощущают особой угрозы от целого ряда источников нестабильности — от технологических и военных до энергетических и продовольственных.
Несмотря на национальные различия, наиболее часто упоминаемой угрозой стала кибер- и цифровая безопасность (28%), за ней следовала военная безопасность (25%). При этом подавляющее большинство — 69% — считают, что ЕС должен играть защитную роль.
Поддержка членства в ЕС остается высокой: 74% респондентов хотят, чтобы их страна осталась в блоке. Наибольшую приверженность продемонстрировали Португалия (90%) и Испания (89%), наименьшую — Польша (68%) и Франция (61%).
Решение Великобритании покинуть ЕС в подавляющем большинстве воспринимается как провал: 63% считают, что оно негативно повлияло на страну, в то время как лишь 19% (включая 5%, оценивших его как «крайне позитивное») видят в этом положительные последствия.
Опрос проводился агентством Cluster17 в декабре 2025 года.
Ранее стало известно, что на Трампа пожаловались европейские лидеры.