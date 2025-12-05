Опрос: половина европейцев считает Трампа врагом Европы

Почти половина европейцев воспринимает Дональда Трампа как «врага Европы». Еще больше опрошенных считает высоким риск войны с Россией, а свыше двух третей уверены, что их страна не смогла бы защититься в случае конфликта. Это показал опрос, проведенный в девяти странах (Франция, Италия, Испания, Германия, Польша, Португалия, Хорватия, Бельгия и Нидерланды) по инициативе парижской дискуссионной площадки по европейским делам Le Grand Continent.