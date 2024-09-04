Опрос показал, в каком случае мужчины готовы уволиться с работы

Что касается самооценки, более половины опрошенных мужчин отметили, что достойная заработная плата их спутницы жизни никак не влияет на ощущение мужественности. Еще 35% рассказали, что чувствуют подъем мотивации в отношениях, в которых девушка получает больше них. Однако женщины в этом вопросе оказались более принципиальными — 64% респонденток поделились, что рядом с молодым человеком с низким доходом они теряют свою женственность.