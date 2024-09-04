Опрос показал, в каком случае мужчины готовы уволиться с работы

Об этом рассказала «Афиша Daily» со ссылкой на результаты опроса дейтинг-сервиса «Мамба».
Согласно опросу, более половины мужчин не видят проблемы в том, что их девушка зарабатывает больше, чем они. Более того, 22% респондентов готовы уволиться и заниматься домашними делами, если зарплаты партнерши хватит на двоих.
Что касается самооценки, более половины опрошенных мужчин отметили, что достойная заработная плата их спутницы жизни никак не влияет на ощущение мужественности. Еще 35% рассказали, что чувствуют подъем мотивации в отношениях, в которых девушка получает больше них. Однако женщины в этом вопросе оказались более принципиальными — 64% респонденток поделились, что рядом с молодым человеком с низким доходом они теряют свою женственность.
Почти 80% мужчин также отметили, что с удовольствием бы познакомились с женщиной, зарабатывающей больше, чем они. А из участниц опроса только 54% готовы дать шанс менее успешному симпатичному молодому человеку, но только, если увидят в нем определенный потенциал.
Ранее опрос показал, что половина россиян не боится потерять работу.