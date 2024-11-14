Опрос показал, сколько россиян работают по профессии мечты

«Абсолютное большинство респондентов (69,7%) не работают по профессии, о которой мечтали в детстве. Свыше половины россиян (53,6%) хотя бы раз в жизни разочаровывались в своей профессии, а каждый десятый хочет сменить сферу деятельности», — говорится в исследовании, в котором приняли участие 1 262 работающих россиянина старше 18 лет из городов-миллионников, учитывался множественный выбор вариантов ответа.