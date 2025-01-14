Опрос показал, сколько россиян отмечают старый Новый год

«Только 27% опрошенных россиян никогда не празднуют старый Новый год, 14% делают это иногда, а 59% — ежегодно. Вечером 13 января большинство опрошенных устраивает застолье в компании близких родственников (49% ответов), друзей (10%) или любимого человека (7%). Некоторые проводят старый Новый год наедине с собой (6%) или с домашними животными (3%)», — выяснили авторы исследования, в котором приняли участие более 2 тысяч пользователей ЮMoney из разных городов России.
Чаще всего в ночь с 13 на 14 января россияне смотрят телевизор (41%), едят оливье и пьют игристое (36%), загадывают желания (22%) и жгут бенгальские огни (14%). Кроме того, опрошенные гадают и делают расклады карт таро (5%). Остальные 6% респондентов разбирают елку, лепят вареники с предсказаниями и смотрят старые новогодние фильмы.
«У большинства опрошенных на празднование старого Нового года уходит от двух до трех тысяч рублей (16%) или от четырех до пяти тысяч рублей (13%). Еще 12% респондентов выделяют на это больше 10 тысяч, а 9% не тратят вообще ничего, потому что у них осталось много продуктов с 31 декабря. Также участники опроса называли суммы от восьми до десяти тысяч рублей (8%) и от семи до восьми тысяч рублей (3%). Но есть и те, кто тратит на старый Новый год около 30 тысяч рублей, накрывая стол на компанию из пяти-шести человек», — добавляют аналитики.
По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», перед старым Новым годом в России вырос спрос на мандарины, шампанское и шоколадные конфеты в коробках. С 1 по 9 января 2025 года покупок мандаринов стало на 5% больше, чем за тот же период 2024 года, а средний чек увеличился на 17% и составил 264 рубля.
Число покупок игристого вина выросло за указанный период на 7% год к году, а средний чек составил 472 рубля (+8%). Число покупок красной икры при этом снизилось на 20%, а средняя цена стала на 34% больше и достигла 9 896 рублей за килограмм. Количество покупок конфет в коробках тоже выросло — на 10% год к году, средний чек составил 617 рублей (+11%).