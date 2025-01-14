Опрос показал, сколько россиян отмечают старый Новый год

«У большинства опрошенных на празднование старого Нового года уходит от двух до трех тысяч рублей (16%) или от четырех до пяти тысяч рублей (13%). Еще 12% респондентов выделяют на это больше 10 тысяч, а 9% не тратят вообще ничего, потому что у них осталось много продуктов с 31 декабря. Также участники опроса называли суммы от восьми до десяти тысяч рублей (8%) и от семи до восьми тысяч рублей (3%). Но есть и те, кто тратит на старый Новый год около 30 тысяч рублей, накрывая стол на компанию из пяти-шести человек», — добавляют аналитики.