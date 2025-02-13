Опрос показал, сколько россиян никогда не употребляли фастфуд

«Сорок два процента респондентов заявили, что никогда не употребляют такую пищу (фастфуд — ред.), почти столько же (41%) — редко, только когда сильно хочется. Ежедневно к быстрой еде прибегают лишь 3% опрошенных, несколько раз в неделю — 4%, а несколько раз в месяц — каждый десятый (10%)», — говорится в исследовании.