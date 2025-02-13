Опрос показал, сколько россиян никогда не употребляли фастфуд

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Более 40% россиян никогда не употребляли фастфуд, еще 41% опрошенных покупает такую еду редко, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«Сорок два процента респондентов заявили, что никогда не употребляют такую пищу (фастфуд — ред.), почти столько же (41%) — редко, только когда сильно хочется. Ежедневно к быстрой еде прибегают лишь 3% опрошенных, несколько раз в неделю — 4%, а несколько раз в месяц — каждый десятый (10%)», — говорится в исследовании.
Аналитики выяснили, что для 54% опрошенных основной причиной, по которой они выбирают еду быстрого приготовления, становится желание «побаловать свои вкусовые рецепторы», для 23% — это способ сэкономить время на перекусе, 13% просто любят его вкус, 6% выбирают фастфуд только из-за цены, а 4% таким образом «заедают» стресс.
«Большинство предпочитает покупать фастфуд в российских сетях быстрого питания (41%), тогда как оставшиеся зарубежные бренды выбирают 14%. Несетевые заведения и ларьки без бренда пользуются меньшей популярностью — 6% и 7% соответственно, при этом 32% участников опроса не имеют четких предпочтений и готовы покупать фастфуд в любом месте», — отметили аналитики.
В исследовании уточняется, что среди любимых фастфуд-блюд у опрошенных россиян лидируют гамбургеры, чизбургеры и бутерброды (24%). Шаурма занимает второе место с 15%, а чебуреки, беляши и пирожки — третье (14%). Пиццу предпочитают 12% опрошенных, куриные ножки и крылья — 11%, а роллы или суши — 10%. Картошка и блины набрали по 7%.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 января по 6 февраля, охват составил 39 068 интернет-пользователей, среди которых 56% мужчин и 44% женщин. Медиахолдинг процент погрешности не приводил.